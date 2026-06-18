На війні загинув молодий захисник Артур Степаненко з Кременеччини
В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 червня 2026 року поблизу н. п. Клинове, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, оператор безпілотних літальних апаратів 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону військової частини ****, солдат СТЕПАНЕНКО Артур Григорович, 1990 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
У суботу, 20 червня 2026 року о 11:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;
12:00 год. чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;
Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання;
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Симона Петлюри), де прочитається Євангеліє.
Поховання Героя відбудеться на кладовищі у селі Великі Млинівці.
20.06.26 року оголошено День жалоби
Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Артура!
Вічна пам’ять захиснику України