На війні загинув молодий захисник Артур Степаненко з Кременеччини

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 червня 2026 року поблизу н. п. Клинове, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, оператор безпілотних літальних апаратів 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону військової частини ****, солдат СТЕПАНЕНКО Артур Григорович, 1990 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.