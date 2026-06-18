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Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Артур Степаненко з Кременеччини

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В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 червня 2026 року поблизу н. п. Клинове, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, оператор безпілотних літальних апаратів 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону військової частини ****, солдат СТЕПАНЕНКО Артур Григорович, 1990 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
У суботу, 20 червня 2026 року о 11:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;
12:00 год. чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;
Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання;
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Симона Петлюри), де прочитається Євангеліє.
Поховання Героя відбудеться на кладовищі у селі Великі Млинівці.
20.06.26 року оголошено День жалоби🕯️
Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦🕯️
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Артура!🕯️
Вічна пам’ять захиснику України

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