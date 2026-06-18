lifecell повністю вимкне 3G у Тернопільській області

З 2 липня 2026 року оператор lifecell припиняє роботу мережі 3G на території Тернополя та всієї Тернопільської області. Частоти діапазону 2100 МГц будуть повністю переорієнтовані на технологію 4G (LTE).

Як повідомляє компанія, це рішення дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність з’єднання та підвищити якість цифрових сервісів, особливо у місцях із високим навантаженням на мережу.

Відключення 3G відбудеться одночасно по всій області. У наступні тижні оператор планує провести оптимізацію мережі та розширити смугу 4G (LTE) до максимальних 20 МГц. Усі технічні роботи обіцяють виконувати без переривання послуг для абонентів.

За даними lifecell, 87% користувачів у Тернопільській області вже мають пристрої та SIM-картки з підтримкою 4G, тож для більшості перехід відбудеться автоматично. Водночас близько 11% абонентів використовують 2G-пристрої, для яких зміни в роботі мережі не будуть відчутними.

Якщо SIM-картка підтримує 4G, але технологія не активована, користувачам достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях смартфона. У випадку застарілих SIM-карт lifecell пропонує безкоштовну заміну на USIM або eSIM до 26 липня 2026 року зі збереженням номера.

У компанії зазначають, що всі базові станції в регіоні вже технічно готові до роботи в 4G-мережі. Додатково проводиться оптимізація та, за потреби, встановлення нового обладнання для посилення покриття.

Після вивільнення частот 2100 МГц очікується покращення швидкості мобільного інтернету та зменшення затримок передачі даних. За досвідом інших регіонів, подібна модернізація забезпечує зростання швидкості на 20–30% і помітне підвищення якості зв’язку.