На війні загинув захисник, колишній депутат Олег Лях з Тернопільщини

Збаразька громада втратила ще одного земляка. На фронті загинув колишній депутат Збаразької міської ради, солдат Олег Лях, 1979 р.н. 🇺🇦 Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Інспектор прикордонної служби останній бій прийняв на Харківщині, мужньо захищаючи рідну державу ⚔️

🕯️ Зустріч Героя відбудеться завтра,четвер, 21 травня, у Сквері Героїв о 14 годині. Маршрут траурного кортежу проляже через доброводівське перехрестя.

🙏 Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі воїна на вул. Паркову, де відбудеться парастас.

🕯️ Чин похорону — у п’ятницю, 22 травня, о 14 годині.

🇺🇦 Просимо прийти і гідно вшанувати відважного захисника, який відстоював українську незалежність, свободу і гідність кожного з нас.

🕯️ Вічна слава Герою! 🇺🇦