На війні загинув захисник Сергій Оліярчук з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка надійшла у Великоберезовицьку громаду з фронту. З сумом повідомляємо, що загинув старший солдат Оліярчук Сергій Ігорович, 26.03.1979 року народження, повідомляють на сторінці громади.



Сергій Оліярчук був водієм електриком розвідувального взводу розвідувальної роти батальйону територіальної оборони військової частини А 7033. Загинув 4 червня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Пономаренки Великописарівської громади Сумської області.



У Героя залишилися дружина Олена, доньки – Поліна та Аріна, мама Надія і сестра Наталя.



Завтра, 18 червня, орієнтовно о 10:30 траурний кортеж з тілом полеглого воїна Сергія Оліярчука прибуде у село Петриків (при вʼїзді в село на вул. Шептицького). Просимо жителів села вийти на вулиці та гідно зустріти Героя, який загинув у боротьбі за українську державу.



Парастас відбудеться завтра, 18 червня, о 20:10 у родинному будинку воїна. Чин похорону розпочнеться у пʼятницю о 12:00.



Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Героя! Нехай душа воїна віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна та світла пам’ять Сергію Оліярчуку!

Поділіться:









