Попри протести вчителів: у школі №22 Тернополя офіційно призначили нового директора

У Тернопільській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №22 офіційно призначили нового директора. Відповідне повідомлення 17 червня з’явилося на сайті Тернопільської міської ради.

За результатами конкурсного відбору керівницею навчального закладу стала Юлія Плюсквік-Баран, яка до цього працювала вчителем інформатики у школі №22.

Згідно з розпорядженням, підписаним на підставі рішення конкурсної комісії, Юлію Плюсквік-Баран переведено на посаду директора за контрактом терміном на два роки — з 1 липня 2026 року до 30 червня 2028 року.

Призначення відбулося попри протести частини педагогічного колективу. Нагадаємо, 15 червня після завершення конкурсу вчителі школи №22 пікетували Тернопільську міську раду та вимагали переглянути результати відбору.

Педагоги заявляли про можливі порушення під час проведення конкурсу та висловлювали незгоду з оцінюванням кандидатів конкурсною комісією. Представники трудового колективу також повідомляли про намір звернутися до правоохоронних органів та суду, якщо їхні вимоги не будуть почуті.

Втім, конкурсна комісія залишила своє рішення без змін, а міська рада офіційно оголосила про призначення нового керівника навчального закладу.