Назавжди 35, – на війні загинув Ярослав Гавришко з Тернопільщини

Цьогорічне Різдво буде з присмаком смутку для ще однієї родини із Золотопотіцької громади, повідомляють у селищній раді.

В бою за волю і незалежність України загинув Ярослав ГАВРИШКО, житель села Скоморохи. Тепер йому назавжди 35…

Клятий ворог забрав його життя 15 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Верхньокамʼянське Бахмутського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Вічна памʼять і слава Захиснику України!🙏🕯