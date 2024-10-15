Під час виконання бойового завдання загинув Мирослав Наливайко з Тернопільщини

Хоростківська громада зазнала ще однієї непоправної втрати, повідомляють у міській раді. Сьогодні, під час виконання бойового завдання, загинув старший технік 2 стрілецької роти, житель села Клювинці, старший сержант Мирослав НАЛИВАЙКО.

Військовослужбовець Мирослав НАЛИВАЙКО загинув в районі населеного пункту Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області, захищаючи свою Батьківщину.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Героя. У цей важкий час ми сумуємо разом з вами та підтримуємо у горі.

Ми завжди пам’ятатимемо Мирослава як хороброго воїна і добру людину, його подвиг та відданість будуть в наших серцях.

Вічна Пам’ять і Слава Герою!