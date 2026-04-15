Під час виконання бойового завдання загинув захисник Федір Чічка з Тернопільщини

Саранчуківська громада втратила мужнього воїна, вірного сина України.

Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, 13 квітня 2026 року поблизу н.п. Відродженівське, Богодухівського району, Харківської області загинув наш земляк – Чічка Федір Омелянович.

Федір Чічка 25.11.1983 року народження, мешканець села Божиків.

Відважний воїн –доброволець, учасник АТО. З 2014 року захищав Україну від московської орди.

Він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за мирне небо, за майбутнє рідної землі. Йому назавжди 42…

У невимовному болі залишилися дружина, двоє синів, мати, брат та сестра з родиною.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Федіра. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату.

Вічна слава і шана Захиснику України.