На Тернопільщині мотицикліст з пасажиркою врізався в огорожу

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізували водія та пасажирку мотоцикла. Обоє отримали численні тілесні ушкодження.

Аварія трапилася 14 квітня близько 02:00 у селі Біще Бережанської громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла KOVI 250-ST не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерев’яну огорожу.

У результаті зіткнення травмувалися кермувальник та його пасажирка — 20-річна жителька Бережанської громади. Дівчину у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. Обох потерпілих доставили до медичних закладів бригади екстреної медичної допомоги.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини аварії встановлюються.