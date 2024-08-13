11 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині, поблизу населеного пункту Олександрівка Богодухівського район, загинув старший сапер інженерно-саперного взводу Печенюк Андрій Михайлович, 09.07.1972 року народження, повідомляють у Підгороднянська громаді. .

Це вже третя непоправна втрата в родині Капчур. У січні 2015 року загинув син Андрій . У березні 2022 – Олександр Михайловський, чоловік доньки Мар’яни. Загиблий Андрій Печенюк був чоловіком доньки Ірини.

Родом Андрій із села Почапинці, навчався в місцевій школі. Однак згодом його родина переїхала на Хмельниччину. Андрій зі своєю сім’єю проживав у Тернополі. Воювати пішов в перші ж дні повномасштабної війни – 26 лютого 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття вдові героя та 17-річній доньці Соломії. Глибоко співчуваємо всій родині… Нехай Господь підтримає вас та дасть твердості духу пережити біль цих жахливих втрат. Вічна пам’ять і вічна слава вашим хлопцям. Нехай душі їхні спочивають у Небесних оселях.