Тернопільщина плаче – загинув молодий захисник

Сьогодні плаче небо і вся Білобожницька громада гіркими сльозами розпачу, болю та смутку. Ряди Небесного Війська поповнив ще один наш земляк, повідомляє Чортківська військова адміністрація.

16 липня в районі населеного пункту Торське Донецької області загинув житель села Полівці Юрій СТАСИШИН, 21.07.1988 року народження.

Всього декілька днів не вистачило військовослужбовцю, щоб зустріти своє 36-річчя…

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника.

Хай вічно горить свіча памʼяті…А світло від неї нехай буде даниною тим, хто на вівтар Вітчизни поклав найдорожче – своє життя. 🕯🙏

Не пробачимо!

Честь і слава Герою України!🇺🇦