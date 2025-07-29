Тернопільщина в скорботі: загинув захисник України, командир відділення Іван Олійник

26 липня 2025 року, поблизу населеного пункту Новопавлівка на Дніпропетровщині, внаслідок ворожої атаки дрона, загинув командир відділення ударних безпілотних комплексів, солдат Іван Олійник, 1996 року народження. Іван був жителем міста Бучач та віддав своє життя за свободу та незалежність України, боронячи рідну землю від російського агресора. Повідомляють у Бучаській громаді.

Ця втрата є непоправною для родини, друзів та побратимів Героя. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Івана Олійника.

Про дату та час зустрічі Героя громада буде повідомляти додатково.

Вічна пам’ять та слава Герою!