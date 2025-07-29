На Тернопільщині мати обвинувачується у смерті трьох своїх дітей

Ювенальним прокурором Чортківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно матері, яка злісно не виконувала свої обов’язки щодо догляду за дітьми, що призвело до трагедії. Жінка обвинувачується в тому, що залишила без допомоги шістьох малолітніх дітей, що спричинило смерть трьох з них та тяжкі наслідки для чотирьох інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2024 року, перебуваючи вдома, жінка дозволила своїм дітям та неповнолітній гості вживати млинці з грибами без перевірки їх безпечності. Коли стало очевидно, що діти мають ознаки отруєння, обвинувачена, знаючи про серйозність ситуації і маючи можливість звернутись за медичною допомогою, свідомо залишила їх без допомоги протягом кількох днів.

За результатами розслідування, дії жінки кваліфіковані за статтями 166 та 135 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадуємо, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до того моменту, поки її вину не буде доведено судом.

Нагадаємо, 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00. Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували. Улікарні в результаті харчового отруєння грибами ще 1 листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки. Згодом померла 13 річна донька чоловіка. Згодом від грибів померла третя дитина. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статті 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Триває слідство.