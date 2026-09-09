На Тернопільщині СБУ та поліція викрили канал збуту амфетаміну через Telegram

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила канал збуту наркотичних і психотропних речовин, який діяв на території Тернопільської та Дніпропетровської областей. Правоохоронці затримали п’ятьох учасників схеми віком від 19 до 24 років.

За даними слідства, один із основних осередків наркоторгівлі працював на Тернопільщині. Його, за версією правоохоронців, організували двоє місцевих жителів. Вони налагодили виготовлення амфетаміну та збували психотропні речовини через спеціалізований Telegram-магазин.

«Замовлення» відправляли через поштових операторів у поштомати. Щоб приховати свою діяльність, фігуранти використовували вигадані імена у реквізитах відправлень.

За інформацією СБУ, отримувачі посилок надалі пересилали речовини дрібнішим наркодилерам або продавали їх через мережу так званих «закладок».

Під час розслідування правоохоронці провели низку оперативних закупок та одночасні обшуки за місцями проживання і тимчасового перебування підозрюваних.

У фігурантів вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами адміністрування Telegram-магазину, електронні ваги, зіп-пакети для фасування, а також банківські картки, через які здійснювалися розрахунки.

П’ятьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Двоє учасників також отримали підозри за ч. 2 ст. 311 КК України — незаконне придбання, зберігання та пересилання прекурсорів у великих розмірах з метою збуту.

Наразі всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За вчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття наркотрафіку проводили співробітники УСБУ в Тернопільській області спільно зі слідчими ГУ НП у Тернопільській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.