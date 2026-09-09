«Я не керував — я кукурудзу діставав»: у Тернополі п’яний водій на Mercedes намагався заперечити, що був за кермом

У Тернополі патрульні зупинили 21-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, керував автомобілем Mercedes-Benz з ознаками алкогольного сп’яніння, не виконав вимогу про зупинку та не мав посвідчення водія.

Як повідомили патрульні, нещодавно інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися він не відреагував і почав тікати.

Згодом патрульним вдалося зупинити автомобіль. Під час спілкування 21-річний чоловік заперечував, що був за кермом. Він пояснював, що нібито перебував у полі та діставав кукурудзу.

Однак факт керування, за інформацією патрульних, зафіксували камери та підтвердили очевидці.

Під час спілкування з чоловіком інспектори також виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився. Крім того, з’ясувалося, що водій ніколи не отримував посвідчення на право керування транспортними засобами.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду;

— керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду; ст. 122-2 КУпАП — невиконання вимоги поліцейського про зупинку;

— невиконання вимоги поліцейського про зупинку; ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

Остаточне рішення щодо відповідальності чоловіка ухвалюватиме суд.