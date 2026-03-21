Тернопільщина втратила захисника Степана Зайця

У Скалатську громаду знову надійшла трагічна звістка — у боротьбі за незалежність України загинув наш земляк, житель с. Новосілка, Заяць Степан Михайлович 09.01.1977 р. народження, повідомляють на сторінці громади.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях як символ мужності, відданості та незламності українського духу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.

Про дату та час зустрічі Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою України.