Війна забирає найкращих, – загинув Олег Цибульський з Тернопільщини

15 березня 2026 року пішов з життя захисник України, житель села Бліх, ЦИБУЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 25.02.1986р.н., повідомляє ренівський селищний голова Андрій Нога.

Кажуть, війна забирає найкращих, але вона також виснажує найсильніших. Серце воїна, що пройшло надскладні випробування, зупинилося.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі, але фізичні сили людини, на жаль, мають межу. Його серце билося заради нас, а тепер воно знайде спокій у небесному воїнстві.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.

Світла пам’ять Герою!