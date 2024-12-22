Тернопіль втратив ще одного захисника. Загинув Олександр Черняк

Тернопіль втратив ще одного захисника. Черняк Олександр Миколайович загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Повідомляють у міській раді.

Він мужньо боронив нашу землю до останнього подиху, показуючи приклад незламності духу українських воїнів.

Завтра, 23 грудня, о 12 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада міста буде прощатися з Героєм.

Висловлюємо найглибші співчуття родині, друзям та побратимам Олександра. Вічна слава і пам’ять!