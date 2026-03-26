У печері «Вертеба» на Тернопільщині готують оновлений туристичний маршрут: після зими – вода, після розкопок – нові можливості

У печері-музеї трипільської культури «Вертеба», яка є унікальним підземним відділом Борщівського обласного краєзнавчого музею, активно тривають роботи з підготовки до літнього туристичного сезону. Йдеться не лише про базове впорядкування маршруту, а й про комплексне вдосконалення інфраструктури для відвідувачів.

Цьогорічна зима стала серйозним викликом для працівників музею. Через значні снігопади у печері накопичилася велика кількість води, що ускладнює пересування екскурсійними ходами. Саме тому зараз проводиться масштабна робота з осушення окремих ділянок, очищення проходів та підготовки маршруту до безпечного прийому туристів.

Водночас роботи мають не лише технічний, а й науковий характер. Незважаючи на те, що територія, де прокладений екскурсійний маршрут, уже досліджувалася відомими археологами ще наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття, фахівці вирішили провести повторні археологічні дослідження. Цього разу — із використанням сучасних технологій та методик, які дозволяють отримати більш точні дані та відкрити нові аспекти історії трипільської культури.

Протягом останніх трьох років у результаті цих досліджень накопичилася значна кількість ґрунту, який необхідно підняти на поверхню. На сьогодні розкопки вже завершені, однак роботи з очищення та впорядкування простору ще тривають.

Наступним важливим етапом стане облаштування доріжок із твердим покриттям. Це рішення має суттєво покращити умови перебування відвідувачів у печері, зробивши маршрут більш доступним, безпечним і комфортним навіть у складних природних умовах.

Попри значний обсяг робіт, у нинішніх умовах музей змушений розраховувати переважно на власні ресурси. Велику допомогу у реалізації проєкту надали студенти-волонтери, які брали участь у чотирьох польових археологічних семінарах. Їхній внесок став важливою складовою успішного проведення розкопок.

Окрему подяку працівники музею висловлюють своєму колезі Олександру Суровому. Саме він долучився до розробки та створення спеціальних механізмів, які значно полегшують фізичну працю під час підземних робіт.

Таким чином, печера «Вертеба» не лише зберігає унікальну історичну спадщину трипільської культури, а й поступово модернізується, щоб стати ще більш привабливою та доступною для туристів з усієї України.