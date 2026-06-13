Загинув за кожного з нас захисник Микола Олійник з Тернопільщини

Виконуючи свій військовий обов’язок із захисту України, 7 червня 2026 року загинув наш земляк Микола Олійник, 1977 року народження із с. Підлісся, повідомляє бучацька міська рада.

Сержант, інспектор прикордонної служби, механік-водій, віддав найдорожче — власне життя — під час виконання заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Герой загинув у районі населеного пункту Кругле Чугуївського району Харківської області.

Микола Олійник до останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо боронив рідну землю, свободу та незалежність нашої держави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Миколу. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України