На Тернопільщині затримано посадовця РТЦК, який за гроші обіцяв зняття з розшуку

На Тернопільщині викрито 37-річного підполковника – начальника групи документального забезпечення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.

За даними слідства, у травні 2026 року посадовець налагодив отримання неправомірної вигоди за вирішення питань, пов’язаних із військовим обліком громадян.

На початку червня в одному із задокументованих епізодів він запевнив військовозобов’язаного, що може посприяти виключенню відомостей про його розшук з інформаційної системи військового обліку. Свої можливості пояснював службовими зв’язками та нібито впливом на відповідальних посадових осіб. За це підозрюваний просив 2,5 тис. доларів США.

9 червня 2026 року правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України – під час одержання обумовленої суми коштів.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 200 тисяч гривень. Крім того, на розгляді суду перебуває клопотання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.

Наразі встановлюються всі обставини злочину. Також перевіряється причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів і з’ясовується роль інших осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у Львові за оперативного супроводу ДБР та Тернопільського управління ДВБ Нацполіції України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття відбулося в межах програми «Зворотній бік ТЦК та ВЛК».

Упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони в 97 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 28 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією. Задокументована сума неправомірної вигоди склала 385,6 тис. доларів США, 8 тис Євро, 689,5 тис гривень та 2 автомобілі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.