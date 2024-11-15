Захищаючи Україну, загинув Андрій Скавінський з Тернопільщини

Знову у жалобі Козівська громада. Захищаючи Україну та кожного з нас, на пекельній Донеччині загинув житель селища цукровиків Андрій Скавінський. Військовому було 57 років.

«І знову жахлива звістка прийшла у Козівську громаду.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, житель селища цукровиків Скавінський Андрій Михайлович, 1967 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося внаслідок артобстрілу поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким загиблого.

Схиляємо голови у глибокій скорботі», – написав Сергій Добалюк, козівський селищний голова.