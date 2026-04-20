Через ревнощі — ніж у серце: на Тернопільщині чоловік ледь не вбив сусіда через жінку

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернопільського району, якого обвинувачують у замаху на умисне вбивство.

За даними слідства, інцидент стався 3 листопада 2025 року в одному з населених пунктів району. 43-річний чоловік у приміщенні літньої кухні розпивав алкоголь разом зі співмешканкою та сусідом. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка на ґрунті ревнощів.

У ході конфлікту обвинувачений завдав 55-річному сусідові ножове поранення в ділянку серця. Потерпілого госпіталізували до медзакладу, де йому оперативно надали невідкладну допомогу, що врятувало життя.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Наразі справу передано до суду. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.