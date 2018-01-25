Катерина Андрушкевич – бере участь ледь не у кожному проекті, що існує в тернопільському медичному університеті

Ця студентка неймовірно активна – деколи справді дивно, де у такої тендітної дівчини береться стільки сил та життєвої енергії. Вона бере участь ледь не у кожному проекті, що існує сьогодні в університеті: Студентський парламент, НТС, Творчий колектив, TERISS, Unitime… Її з однаковою ймовірністю можна зустріти серед учасників інтелектуальних та спортивних змагань, наукового конгресу чи тематичного концерту. Недарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Це безперечно стосується і героїні нашого сьогоднішнього інтерв’ю – Катерини АНДРУШКЕВИЧ.

“Не шкодуй про свої дії в минулому, бо так ти хотів на той момент. Роби так, щоб потім не довелось доробляти чи переробляти.”

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Народилася: 07.12.1996 р. в м. Збараж

Знак зодіаку: Стрілець

Освіта: у 2013 році закінчила Збаразьку загальноосвітню школу №2 з відзнакою, нині студентка 5 курсу медичного факультету.

Діяльність:

• Голова Сектору науки Студентського парламенту ТДМУ

• Член ради Наукового товариства студентів та Творчого колективу ТДМУ

• Журналіст «UNITIME»

• Співорганізатор проекту «Вечори кіно в ТДМУ»

Улюблений колір: у минулому – блакитний, тепер чорний.

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– Розкажи декілька слів про себе. – Коли я знайомлюсь із новими людьми, зазвичай розпочинаю з фрази на кшталт: “Привіт! Я Катя. Неймовірно дивакувата особистість і, можливо, твій майбутній найкращий друг.” На мою думку, людей потрібно одразу підготувати до найгіршого, аби в подальшому думка змінювалася лише на кращу. Ніхто не любить почуватися розчарованим (сміється).

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До будь-яких життєвих ситуацій я намагаюся підходити з гумором, так значно легше. Мабуть, це мені і допомагає досягати успіху – я завжди залишаюся позитивною. А ще багато залежить від везіння! Поки що, на щастя, мені вдається зловити потрібний момент, а поруч опиняються надійні люди. Сподіваюся, так буде і надалі – тоді можна втілити в життя найсміливіші ідеї. І, звісно, я не боюся пробувати щось нове. Намагаюся взяти участь всюди, де це можливо. Зрештою, досвід – безцінна штука.

Творчий колектив ТДМУ