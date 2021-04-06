Тернопільська “Нива” шукає стадіон, де гратиме домашні матчі

Футбольний клуб “Нива” шукає стадіон, де гратиме домашні матчі. Про це розповів директор команди Андрій Тихий.

За його словами, на Тернопільському стадіоні грати не можуть, бо поле готують до матчів Кубку України з футболу. Зараз команда готується до виїзного поєдинку з київською командою “Оболонь”, матч відбудеться 10 квітня.

15 квітня “Нива” має зіграти домашній матч з рівненським “Вересом”.

“Розглядаємо Вишнівець, розглядаємо Чортків. Будемо вирішувати, щоб ми вже домашню гру провели на якомусь з цих стадіонів. Можливо на якомусь іншому. Будемо вирішувати ці питання вже найближчим часом”, – каже Тихий.

Нагадаємо, що матч 20 туру чемпіонату Першої ліги між ФК “Нива” Тернопіль та “Гірником-Спорт” з Горішніх Плавнів не відбудеться. Про це повідомив директор “Ниви” Андрій Тихий.

“Ниві” вдалося отримати дозвіл на проведення матчу від Львівського стадіону “СКІФ”, але “Гірник-Спорт” не погодився на проведення поєдинку. Таким чином рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме КДК УАФ.

“Основне поле Тернопільського міського стадіону готують до проведення матчів Кубка України. ФК “Нива” звернувся з проханням провести матч у сусідніх обласних центрах – Львові, Чернівцях та Хмельницькому, де є поля, що відповідають умовам проведення матчів Першої ліги, але отримав відмову у зв’язку із поганим станом футбольних полів та погодніми умовами. Також клуб отримав відмову від ФК “Гірник-Спорт” щодо перенесення матчу на пізніший термін. Таким чином нашому клубу загрожує технічна поразка”, – каже Тихий.

Матч мали провести 5 квітня. Директор розповів, зараз “Нива” знаходиться на 12 місці в турнірній таблиці Першої ліги з активом 18 очок.

Суспільне