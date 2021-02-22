Прокуратура вимагає скасувати незаконні рішення Тернопільської міськради щодо приватизації колишньої залізничної лікарні вартістю понад 30 млн грн

Прокуратура вимагає скасувати незаконні рішення виконавчого комітету та сесії Тернопільської міськради щодо приватизації колишньої залізничної лікарні вартістю понад 30 млн грн

Тернопільською обласною прокуратурою подано позов в інтересах держави до господарського суду області з вимогою скасувати незаконні рішення виконавчого комітету та сесії Тернопільської міськради за 2019 р., якими порушено вимоги законодавства при приватизації пам’ятки архітектури вартістю понад 30 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні на вулиці Івана Франка в Тернополі намагались відчужити орендареві за заниженою у 7 разів ціною на підставі фіктивного ремонту окремих приміщень.

Тому, прокуратура вимагає визнати недійсними рішення виконавчого комітету №565 від 05.06.2019 та рішення тридцять п’ятої сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019 за №7/35/199, що дали можливість вчинити незаконні дії щодо приміщення колишньої лікарні.

Суд відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування стосовно 2 осіб, обвинувачених у причетності до спроби незаконної приватизації нежитлових приміщень по вул. Івана Франка в історичній частині м. Тернополя та триває слідство з метою встановлення інших фігурантів цієї справи.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури