“Пташка” Катерина Поліщук розповіла про нареченого, який загинув на війні

Катерина Поліщук, захисниця Маріуполя з “Азовсталі” на позивний “Пташка”, розповіла про загибель на війні свого нареченого. Про це Катерина написала у соцмережі і опублікувала відео.

“Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство. Що таке бути справжнім воїном, напарником і другом, ти навчив мене бути вірною своїй війні, а вона тебе в мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки. І я не плачу, я борюсь за двох під твоїм захистом. В серці з тобою, мій янголе, я пройшла Маріуполь, Азовсталь, полон і борюсь далі. І з твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем… Мій герой, янгол, назавжди мій наречений”, – повідомила Катерина.