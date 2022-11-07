Зараз у Тернополі проживає близько 30 тисяч переселенців і їх кількість з кожним днем лише росте. Частина з них має твердий намір залишитися жити тут і після війни.

Частина людей, які приїхали із окупованих територій, живе у місцевих гуртожитках, а більшість – на квартирах, які або надають тернополяни, або винаймають житло самостійно. Так, за словами очільника Тернополя Сергія Надала, відповідно до звітності, у місті було більш ніж 4 тисячі квартир, які надали місцеві мешканці з початку війни.

– Найбільше людей із Запорізької області, Миколаївської, Донецької, Луганської. Більшість мешканців тих міст, які визволені, повертаються назад. Звісно, якщо є куди повернутися. Є такі люди, які втратили все і не мають куди повернутися. Люди, які мали бажання тут працювати і жити, успішно це роблять, – каже Сергій Надал.

Пов’язано це і з релокацією бізнесу в тому числі.

– 31 підприємство прийняло рішення релокуватися і здійснює свою діяльність в Тернополі. 9 з них дійсно працюють, мають своїх працівників та сплачують податки. Три підприємства прийняли рішення повернутися назад, оскільки території деокуповані, а решта – використовують місто для складування обладнання, або ведуть певні підготовчі роботи, – додає мер Тернополя