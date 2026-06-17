На Донеччині безвісти зник військовослужбовець з Тернопільщини Володимир Прибила

Під час виконання бойового завдання на Донеччині безвісти зник військовослужбовець із Тернопільщини Володимир Прибила.

Про це повідомили у Підгороднянській територіальній громаді.

За офіційною інформацією, 13 червня 2026 року поблизу населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області зник безвісти мешканець села Великий Ходачків Володимир Іванович Прибила, 1973 року народження.

У громаді зазначають, що захисник зник під час виконання бойового завдання.

«Сподіваємося і віримо у його повернення. Молимось, щоб Господь зберіг йому життя, щоб живими і здоровими повернулися додому всі наші безвісти зниклі земляки», – йдеться у повідомленні.

Рідні, друзі та земляки з надією чекають на добрі звістки про воїна та його повернення додому.