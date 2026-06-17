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Намагався сам загасити вогонь: у Тернополі пенсіонер отримав важкі опіки

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У Тернополі внаслідок пожежі у складському приміщенні постраждав 61-річний працівник підприємства. Чоловік отримав серйозні опіки та був госпіталізований до лікарні.

Як повідомили у поліції, загоряння сталося 16 червня близько 7:30 на вулиці Текстильній. Вогонь спалахнув у складському приміщенні, де зберігалися сільськогосподарська техніка та комплектуючі до неї.

На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Під час ліквідації пожежі працівники ДСНС виявили всередині приміщення чоловіка.

За попередніми даними, 61-річний тернополянин намагався самотужки загасити полум’я, однак не впорався та отримав опіки ІІ–ІІІ ступеня різних частин тіла. Потерпілого доправили до медичного закладу.

Фахівці припускають, що причиною загоряння могли стати паливо-мастильні матеріали, однак остаточні висновки буде зроблено після проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують свідків та очевидців.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове розслідування.

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