Єдність у дії: як Підгаєччина допомагає ЗСУ

На сьогодні, завдяки злагодженій співпраці громади та неймовірній активності мешканців Підгаєччини, вже третя партія FPV-дронів передана нашим воїнам. У цей раз 8 дронів «FPV-8» та 2 дрони «FPV-7» були передані спецпідрозділу «Kraken» та підрозділу «Вовки Да Вінчі».



Цей результат – не просто цифри. Це історія справжньої підтримки й єдності, де кожен житель, ліцей чи родина вклали частинку себе у велику справу.



Невтомні донатори



Підгаєцький ліцей імені Маркіяна Паславського зробив свій внесок, зібравши кошти на дрон «Франко» (FPV-8) для спецпідрозділу «Kraken».



Підгаєцький професійний аграрний ліцей профінансував два дрони – «ПАЛ» FPV-8 для «Kraken».



Сім’я Овсінських (Богдан і Марина) забезпечили кошти на виготовлення дрона FPV-8 для спецпідрозділу «Kraken».



Діти-колядники із села Завалів зібрали кошти на два дрони – «Оберіг» та «Сокіл» FPV-8 для «Kraken» у рамках акції «Коляда для захисників» від Підгаєцького «Вітамінного бункер С».



Діти-колядники із села Новосілка забезпечили два дрони – «Вогонь» та «Джміль» FPV-8 для «Вовків Да Вінчі».



Діти-колядники із села Угринів та активісти акції «Бункер-ярмарка» зібрали кошти на два FPV-7 дрони – «Непереможні» та «Міцний горішок» для «Вовків Да Вінчі».





Це приклад того, як кожен може долучитися до захисту нашої країни. Учні, викладачі, родини, громади – усі об’єдналися заради спільної мети. Зараз, коли ситуація на фронті надзвичайно складна, важливо пам’ятати: або ми у війську, або ми працюємо для війська. Іншого шляху немає!



Величезна подяка нашим воїнам, які щодня тримають небо і землю для нас. А також кожному, хто донатить і працює над виготовленням цих «пташок».



Разом до перемоги!

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