21:08 | 18.10.2024
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На розпочався процес створення офісу супроводу інвестицій

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📎Мета офісу – допомогати вирішувати проблемні питання інвесторів, що виникають у процесі здійснення ними господарської діяльності на теренах області, та стримують процес інвестування. До нього увійшли представники контролюючих органів та департаментів ОВА. 

🤝Також у найближчій перспективі при ОВА запрацює координаційно-дорадчий орган – рада з питань підприємництва. Її основним завданням буде абсорбувати проблематику в реальному секторі економіки і пропонувати конкретні дії як на рівні регіону.

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