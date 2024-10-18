На розпочався процес створення офісу супроводу інвестицій

📎Мета офісу – допомогати вирішувати проблемні питання інвесторів, що виникають у процесі здійснення ними господарської діяльності на теренах області, та стримують процес інвестування. До нього увійшли представники контролюючих органів та департаментів ОВА.

🤝Також у найближчій перспективі при ОВА запрацює координаційно-дорадчий орган – рада з питань підприємництва. Її основним завданням буде абсорбувати проблематику в реальному секторі економіки і пропонувати конкретні дії як на рівні регіону.