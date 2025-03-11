Моторошна знахідка: тракторист натрапив на тіло чоловіка, якого шукали з листопада

30-річного жителя Кременецького району, якого розшукували понад 4 місяці, знайшли мертвим

Тіло чоловіка, якого розшукували ще з листопада 2024 року, виявили у полі поблизу Збаража. Для встановлення остаточної причини смерті призначено необхідні експертизи. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Про зникнення 30-річного Володимира Гасса до поліції повідомили його рідні ще в листопаді минулого року. За їх словами, чоловіка затримали працівники ТЦК, доправили до Тернополя, після чого він більше не виходив на зв’язок.

У соцмережах ширилися різні припущення про обставини його зникнення, проте під час перевірок жодна з версій не була підтверджена. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і оголосили чоловіка в розшук. До його пошуків залучали поліцію, волонтерів, використовували дрони та спеціально навчених собак. Однак слідів чоловіка не вдалося виявити.

10 березня у полі поблизу Збаража тракторист натрапив на тіло чоловіка. При огляді одягу та речей встановили, що це зниклий Володимир Гасс. Попередньо, на його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Наразі тривають експертизи, які мають встановити остаточну причину загибелі.

Відомо, що востаннє Володимира бачили 7 листопада 2024 року. Спочатку він вийшов на зв’язок із рідними та повідомив, що його доправили до ТЦК у Тернополі. Потім чоловік опинився у лікарні з травмами голови, після чого зв’язок із ним обірвався.

За офіційною інформацією поліції, чоловіка затримали працівники ТЦК через ухилення від мобілізації. Під час транспортування до Тернополя у нього стався епілептичний напад, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився агресивно. Його доправили до лікарні швидкої допомоги, звідки він самовільно пішов.

Згодом його нібито бачили у Збаражі, де він йшов трасою у розірваному одязі, без документів та грошей. За словами рідних, саме там його знову зупинили працівники ТЦК та видали повістку. Після цього чоловік зник.

Мати Володимира Гасса протягом усіх цих місяців намагалася з’ясувати долю сина, про це писало 20 хвилин.. Вона зверталася до поліції, ТЦК, лікарні та журналістів, щоб дізнатися, що з ним сталося. Жінка запевняє, що її сина востаннє бачили сильно побитим та роздягненим.

Поліція та ТЦК неодноразово заявляли, що чоловік не був мобілізований, і що в базах військовослужбовців його немає. Однак рідні наполягають: є багато питань щодо останніх днів Володимира, які залишаються без відповідей.

Наразі слідчі з’ясовують, що сталося з чоловіком після зникнення і що призвело до його смерті.