Тернополянка Ольга Пастух на своїх перших змаганнях з фітнесу отримала дві медалі

Тернополянка Ольга Пастух зайняла призове місце на турнірі федерації UFBF “UKRAINIAN GRAND PRIX”, який відбувся у Києві. У своєму дебютному виступі вона здобула перемогу в двох категоріях “фітнес бікіні” й отримала четверте та третє призові місця. Спортсменка розповіла Суспільному, як готувалася до цих змагань.

За словами Ольги Пастух, на своїх перших змаганнях з бодибілдингу вона посіла третє місце в ростовій категорії “Фітнес бікіні” та четверте в “Дебюті”.

Жінка займається спортом з дитинства.

“Із 6 років я займалася бігом на довгі дистанції – легка атлетика, я кандидатка в майстри спорту. Також я зараз недіючий танцюрист, але в минулому танцювала бальні танці. У мене є звання майстра спорту України”.

Спортсменка тренується тричі на тиждень. Перед змаганнями має по два тренування на день – кардіо та силові вправи. Зазвичай, виконує 4-5 вправ по з-4 підходи кожну. Також зараз в Ольги є додаткові фізичні активності. Вона веде свою танцювальну студію й щодня має 5-6 годин занять з дітьми.

“У мене діти зараз готуються до захисту на майстра спорту. Це вимагає від мене також фізичної активності, адже з дітьми потрібно танцювати, відтворювати з ними певні рухи, доводити до чіткості. Це своєрідне кардіо, як мій тренер говорить”.

Її тренує тернополянин Віктор Мацикур. Працювати з Ольгою почав три з половиною місяці тому. Увесь тренувальний процес чоловік записує.

“Це зав’язано на прогресі й об’ємі роботи. Тобто ми маємо вагу, ми маємо кількість підходів, ми маємо кількість повторів. Це інструмент для того, щоб системність, плавність і поступовість зберігалися. А це такі ідеї, на яких побудований будь-який спорт. В силових точно, тому блокнот – наш перший друг та помічник”.

За освітою Ольга педагогиня. Вона викладає хореографію у тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка.

Спортсменка дотримується дієти – в раціоні вуглеводи та білки.

“Напевно, простіше сказати, що я їм, ніж те, чого я не їм тому, що цей перелік буде обмежений. Я їм яйця, вівсянку. Мені можна родзинки й всілякі горіхи. Рис, курка, риба, стручкова квасоля і броколі. Це все”.

Костюм для виступу на “UKRAINIAN GRAND PRIX” обирала сама.

“Це дизайнерська робота. Я працювала з дизайнером через інтернет. Вона в Києві професійно відшиває такі костюмчики. Тому вибрати було легко, адже зелений – це мій улюблений колір. Тим паче, він дуже гарно імпонує з кольором волосся, тому вибір був очевидний”.

Ольга Пастух каже, що перед виступом не хвилювалася.

“Вплинули слова тренера, який сказав, що все, що ми могли зробити, ми зробили до турніру. Тепер треба вийти показати, що ти можеш. Коли виходиш на сцену, намагаєшся поводитися стримано, усміхатися і розуміти, що ту працю, яку ти вкладаєш тут у залі, маєш представити гідно”.

За словами Віктора Мацикура, він задоволений результатом змагань у Києві.

“Оля дуже цілеспрямована і вперта. Це дуже добре насправді. Для людини, яка чітко знає, що вона хоче, вона системно мислить, нікуди не поспішає, все планує – це супер. От в Олі якраз ці якості дуже добре представлені. Тренування тривають. Постійно фіксуємо вагу, об’єми м’язів. Через півтора місяця в Сумах буде чемпіонат України, в якому Ольга братиме участь”.

Спортсменка налаштована на гарний результат на черговому чемпіонаті.

“Я налаштована на перемогу. Тим паче, що спорт – це мій спосіб життя. Якщо це спосіб життя, ти живеш ним не лише у тренувальний процес, коли ти приходиш у зал. Ти живеш ним і коли вдома знаходишся, й коли йдеш на роботу. Це, відповідно, самодисципліна. Це обов’язково розуміння того, чого ти можеш досягти, якщо будеш тримати себе в руках. Адже дотримуватися дієти, виконувати певні фізичні навантаження – це виснажливий процес. Тому що задіяно дуже багато всього. І фізичне, й емоційне виснаження часом буває. Але ти розумієш, що кожна нова перешкода чи новий досвід – це чергова сходинка до чогось цікавішого. Тому така дисципліна допомагає тримати себе в руках і досягати результатів”.

Суспільне