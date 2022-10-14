День кар’єри ЄС в м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 року

Представництво Європейського Союзу в Українізапрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Тернополі «20» жовтня 2022 року. Співорганізаторами події є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

20 жовтня 2022 року, 11:00: Відкриття «Дня кар’єри ЄС». Панельна дискусія:

«Професійний розвиток та європейська інтеграція»

Модератор: Ляшук Олег Леонтійович, д.т.н., професор, перший проректор ТНТУ І. Пулюя.

Спікери:

Ковальчук Олександр Віталійович, директор ТДВ «Булат» Куриляк Анатолій Васильович, директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Яремчук Ірина Романівна, голова ГО «Атом» Струтинська Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя

Посилання на реєстрацію: forms.gle/qnp7NvsdiQveW5Mf7

Лінк прямої трансляції буде надіслано після реєстрації.