День кар’єри ЄС в м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 року
Представництво Європейського Союзу в Українізапрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Тернополі «20» жовтня 2022 року. Співорганізаторами події є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
20 жовтня 2022 року, 11:00: Відкриття «Дня кар’єри ЄС». Панельна дискусія:
«Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модератор: Ляшук Олег Леонтійович, д.т.н., професор, перший проректор ТНТУ І. Пулюя.
Спікери:
- Ковальчук Олександр Віталійович, директор ТДВ «Булат»
- Куриляк Анатолій Васильович, директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості
- Яремчук Ірина Романівна, голова ГО «Атом»
- Струтинська Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя
Посилання на реєстрацію: forms.gle/qnp7NvsdiQveW5Mf7
Лінк прямої трансляції буде надіслано після реєстрації.