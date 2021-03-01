1 березня: 178 нових випадків та 3 смерті від ускладнень COVID на Тернопільщині

❗️178 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 березня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 3 (чоловік 64 р. м. Бучач, жінка 76 р. Бучацький район с. Ріпинці, чоловік 66 м. Монастириська)

🔺одужало – 112 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 601

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 42277 осіб;

🔺одужало – 38676 осіб;

🔺летальних випадків – 603 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 11756 (10705 одужало, 145 летальних);

– Бережанський район – 2104 (1951 одужало, 22 летальних);

– Борщівський район – 1918 (1779 одужало, 39 летальних);

– Бучацький район – 1605 (1381 одужало, 26 летальних);

– Гусятинський район – 1923 (1818 одужало, 28 летальних);

– Заліщицький район – 1979 (1718 одужало, 37 летальних);

– Збаразький район – 1975 (1884 одужало, 31 летальних);

– Зборівський район – 909 (857 одужало, 13 летальних);

– Козівський район – 1260 (1218 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2373 (2178 одужало, 39 летальних);

– Лановецький район – 1053 (1004 одужало, 7 летальних);

– Монастириський район – 1611 (1397 одужало, 35 летальних);

– Підволочиський район – 1611 (1504 одужало, 22 летальних);

– Підгаєцький район – 670 (592 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1704 (1587 одужало, 35 летальних);

– Тернопільський район – 3464 (3239 одужало, 45 летальних);

– Чортківський район – 3038 (2598 одужало, 41 летальних);

– Шумський район – 1324 (1266 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (20 осіб)

⭕️Бережанський район (3 особи):

• м. Бережани – 2

• с. Лапшин – 1

⭕️Борщівський район (12 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Іванків – 2

• с. Горошова – 1

• с. Бурдяківці – 7

⭕️Бучацький район (22 особи):

• м. Бучач – 12

• с. Трибухівці – 3

• с. Помірці – 3

• с. Новоставці – 1

• с. Зубрець – 2

• с. Стінка – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• м. Копичинці – 3

• с. Городниця – 1

⭕️Заліщицький район (26 осіб):

• м. Заліщики – 9

• смт Товсте – 1

• с. Блищанка – 1

• с. Добрівляни – 4

• с. Дорогичівка – 2

• с. Дзвиняч – 4

• с. Касперівці – 3

• с. Угриньківці– 2

⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 2

• с. Залісці – 2

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (0 осіб)

⭕️Кременецький район (3 особи):

• м. Почаїв – 2

• с. Комарин – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (9 осіб):

• м. Монастириська – 4

• с. Гончарівка – 1

• с. Горигляди – 1

• с. Олеша – 1

• с. Криниця – 1

• с. Швейків – 1

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Староміщина – 1

• с. Мислова – 1

⭕️Підгаєцький район (5 осіб):

• с. Вербів – 2

• с. Голгоча – 1

• с. Сільце – 2

⭕️Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 4

• смт Микулинці – 1

• с. Боричівка – 1

• с. Буданів – 1

• с. Тютьків – 1

• с. Довге – 1

• с. Зеленче – 1

• с. Гумниська – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Бурканів – 1

• с. Раковець – 1

• с. Соколів – 1

⭕️Тернопільський район (16 осіб):

• смт Велика Березовиця – 3

• с. Великі Гаї – 1

• с. Настасів – 1

• с. Петриків – 3

• с. Підгородне – 2

• с. Довжанка – 2

• с. Миролюбівка – 1

• с. Біла – 2

• с. Соборне – 1

⭕️Чортківський район (30 осіб):

• м. Чортків – 22

• смт Заводське – 1

• с. Біла – 2

• с. Семаківці – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Косів – 1

• с. Шманьківці – 1

⭕️Шумський район (5 осіб):

• с. Вілія – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Підгайці – 3