1 березня: 178 нових випадків та 3 смерті від ускладнень COVID на Тернопільщині
❗️178 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 березня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 64 р. м. Бучач, жінка 76 р. Бучацький район с. Ріпинці, чоловік 66 м. Монастириська)
🔺одужало – 112 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 601
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 42277 осіб;
🔺одужало – 38676 осіб;
🔺летальних випадків – 603 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11756 (10705 одужало, 145 летальних);
– Бережанський район – 2104 (1951 одужало, 22 летальних);
– Борщівський район – 1918 (1779 одужало, 39 летальних);
– Бучацький район – 1605 (1381 одужало, 26 летальних);
– Гусятинський район – 1923 (1818 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1979 (1718 одужало, 37 летальних);
– Збаразький район – 1975 (1884 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 909 (857 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1260 (1218 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2373 (2178 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1053 (1004 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1611 (1397 одужало, 35 летальних);
– Підволочиський район – 1611 (1504 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 670 (592 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1704 (1587 одужало, 35 летальних);
– Тернопільський район – 3464 (3239 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 3038 (2598 одужало, 41 летальних);
– Шумський район – 1324 (1266 одужало, 23 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (20 осіб)
⭕️Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Лапшин – 1
⭕️Борщівський район (12 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Іванків – 2
• с. Горошова – 1
• с. Бурдяківці – 7
⭕️Бучацький район (22 особи):
• м. Бучач – 12
• с. Трибухівці – 3
• с. Помірці – 3
• с. Новоставці – 1
• с. Зубрець – 2
• с. Стінка – 1
⭕️Гусятинський район (4 особи):
• м. Копичинці – 3
• с. Городниця – 1
⭕️Заліщицький район (26 осіб):
• м. Заліщики – 9
• смт Товсте – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Добрівляни – 4
• с. Дорогичівка – 2
• с. Дзвиняч – 4
• с. Касперівці – 3
• с. Угриньківці– 2
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 2
• с. Залісці – 2
⭕️Зборівський район (0 осіб)
⭕️Козівський район (0 осіб)
⭕️Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв – 2
• с. Комарин – 1
⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️Монастириський район (9 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Гончарівка – 1
• с. Горигляди – 1
• с. Олеша – 1
• с. Криниця – 1
• с. Швейків – 1
⭕️Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Староміщина – 1
• с. Мислова – 1
⭕️Підгаєцький район (5 осіб):
• с. Вербів – 2
• с. Голгоча – 1
• с. Сільце – 2
⭕️Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 1
• с. Боричівка – 1
• с. Буданів – 1
• с. Тютьків – 1
• с. Довге – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Бурканів – 1
• с. Раковець – 1
• с. Соколів – 1
⭕️Тернопільський район (16 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Великі Гаї – 1
• с. Настасів – 1
• с. Петриків – 3
• с. Підгородне – 2
• с. Довжанка – 2
• с. Миролюбівка – 1
• с. Біла – 2
• с. Соборне – 1
⭕️Чортківський район (30 осіб):
• м. Чортків – 22
• смт Заводське – 1
• с. Біла – 2
• с. Семаківці – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Косів – 1
• с. Шманьківці – 1
⭕️Шумський район (5 осіб):
• с. Вілія – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Підгайці – 3