Тернопільські студенти за три роки відправили бійцям 4600 кв.метрів маскувальної сітки

Вже четвертий рік йде російсько-українська війна. І від весни 2015 р. на історичному факультеті триває плетення маскувальних сіток для Збройних Сил України. За цей час багато що змінилось. Перші сітки були розміром всього 9 квадратних метрів. Щоб накрити щось більше від фрагменту бліндажа, доводилось їх зв’язувати докупи. Тепер стандартна сітка тернопільського істфаку має розмір 4 на 8 метрів.

Змінилась і колористика. Тепер на кожен регіон і кожну місцевість в’яжеться сітка потрібних кольорів. Наприклад, на Маріупольщину йдуть сітки коричнево-солом’янисті. На Луганщину, навпаки, темно-зелені. Там досить часто наші вогневі точки розташовані в лісосмугах і тому й сітки таких кольорів. А на територію Пісок та околиці сітки робимо змішаних зелено-глинистих, «вигорілих» кольорів. Тепер підбирати кольорову гаму просто, оскільки тканину для сіток історики фарбують самі.

Продовжилась робота і на літніх канікулах. За допомоги студентів-четвертокурсників Оксани Паламар, Богдана Антонюка, Євгена Богая, Ярослава Крохмального та випускника столичного ВНЗ Костянтина Грицюка було пофарбовано понад три центнери старих простирадл та підодіяльників. Дуже суттєво допомогла нам Заліщицька швейна фабрика «Надін НТІ», яка шиє військові камуфляжі й поділилась кількома центнерами обрізків плямистої тканини. Разом цього вистачить на 30-40 маскувальних сіток.

В минулі роки неодноразово допомагали фарбувати тканину магістранти Назар Пахомський та Євген Ворко. А ще окреме велике спасибі Миколі Дарморізу, який в принципі завжди готовий допомогти будь-коли і будь-що: і дрова різати, і тканину перевозити, і в Львів готові маскувальні сітки у 80 ОДШБр відвозити.

Окрема вдячність також Володимиру Дзудзилу, керівнику секретаріату Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. За кошти, які виділив обласний осередок партії, було закуплено в Сумах фарби шести кольорів для бавовняної тканини, а також у Харкові – капронову сітку-основу, на яку студенти вплітають фарбовану тканину.

Особливо приємно, що до праці долучаються не тільки студенти, але й працівники історичного факультету. Ірина Віталіївна Ракович та її син Віталій теж плетуть маскувальні сітки у себе вдома. У своїх тринадцять років Віталій вже є кавалером ”Волонтерського хреста” ІІ ступеня і ордена ”Бойовий волонтер України”, отриманих за допомогу 56 ОМБр та іншим підрозділам ЗСУ.

За минулі роки кілька сотень пар теплих шкарпеток для українських військових сплели доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Оксана Василівна Ятищук та дівчатка-студентки.

І вчергове хочу подякувати студентам історичного факультету, що вже три роки поспіль в’яжуть маскувальні сітки. Саме завдяки їхнім дбайливим і працьовитим рукам навесні 2015 р. на фронт, у Тернопільську 44 ОАБр та добробати було передано понад 1000 квадратних метрів тканини. Восени 2015 р. та навесні 2016 р. було відправлено 1200 кв.м. у 80 Львівську ДШБр, в якій служив мій завідувач кафедри, професор Іван Степанович Зуляк. Восени 2016 р. 1200 кв.м. отримала 24 ОМБр імені короля Данила, 60 кв.м. – 80 ОДШБр і по 30 кв.м. – батальйон «Горинь» та 56 ОМБр. Разом – понад 1300 кв.м.

Навесні цього року 13 сіток, тобто 400 кв.м., отримав перший дивізіон нашої 44 ОАБр, вже звично одну сітку отримала 56 ОМБр. 5 сіток за допомогою Логістичного центру допомоги бійцям АТО та особисто Христини Феціци потрапили в УДА, в село Піски Донецької області. А останніх 7 сіток зовсім недавно було передано Івану Мальгівському, командиру взводу 80 ОДШБр, разом із яким служив Іван Степанович. Властиво, Іван Зуляк, Володимир Дзудзило і студенти-історики й передали бійцям-десантникам останні сплетені влітку маскувальні сітки. Тепер всі ці 800 кв.м. маскувальної сітки, виготовлених за весну-літо, перебувають на передових позиціях наших військ.

Загалом за три роки на Східний фронт було відправлено 4600 кв.метрів маскувальної сітки. Цього достатньо щоб одномоментно накрити 153 БТР. Цього року перейдемо п’ятитисячний рубіж.