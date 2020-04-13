14:28 | 13.04.2020
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Придбати квартиру в Креатор-Буд можна зі знижкою до 15%

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КРЕАТОР-БУД вітає усіх з прийдешнім Воскресінням Христовим і дарує ВЕЛИКОДНЮ ЗНИЖКУ на придбання квартири до 15 %. Акція діє з 13-го до 30-го квітня. Зловіть свій шанс отримати квартиру за найнижчою ціною року в КРЕАТОР-БУД!

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Миру, здоров’я і добра Вашим родинам!

Радості і тепла у Ваших домівках бажає колектив компанії КРЕАТОР-БУД!

 

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