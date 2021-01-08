17:42 | 8.01.2021
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Бізнес-Погляд 

Як не дати захворіти дитині, якщо з’явилися симптоми ГРВІ

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Чхнув, почав кашляти, поскаржився на втому … Чи є спосіб нейтралізувати дитячу хворобу «на підступах»?

Про те, що можуть зробити батьки, розповідає педіатр медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Чи можна передбачити перебіг ГРВІ?

Гостре респіраторне захворювання – це те що найчастіше зустрічається, коли мова йде про дітей. У більшості випадків причиною стають віруси.

Звичайно, батькам хочеться взяти початок захворювання під контроль. Але чи можливо це взагалі?

Одну і ту ж інфекцію різні діти переносять по-різному: хтось хворіє легко і швидко одужує, хтось – довго і з ускладненнями різного ступеня важкості.

Безумовно, основну роль в перебігу захворювання грає сам вірус і імунна система дитини. 

Але батьки завжди мають можливість вжити заходів, які з більшою часткою ймовірності вбережуть дитячий організм від ускладнень і, можливо, не дадуть вірусу проявити себе в повну силу.

Що потрібно зробити в першу чергу?

При будь-яких проявах застуди рекомендовано залишити дитину вдома, а не відводити її в дитячий садок чи в школу в надії, що нездужання – це тимчасово.

В будинку потрібно створити умови, які не дадуть вірусам комфортно розмножуватися:

  • часті провітрювання приміщень (звичайно, щоб дитина в цей час знаходилась в іншій кімнаті);
  • щоденне вологе прибирання з допомогою дезінфікуючих розчинів;
  • температура повітря повинна бути комфортною – щоб дитині не було ні жарко, ні холодно (18-20 градусів);
  • регулярне миття рук і обличчя з милом кілька разів на день, навіть коли дитина вдома;
  • рясне пиття у великих обсягах: відвари трав без додавання цукру, чай з лимоном, тепла вода;
  • якщо дитина не схильна до алергії, то можна додатково давати вітамін C в дозуванні, що відповідає віку, і використовувати ефірні масла. Вони знезаражують повітря і полегшують носове дихання;
  • слизову горла і носа слід часто зрошувати спеціальними водно-сольовими розчинами: це посприяє очищенню слизових і підвищенню їх місцевого імунітету.

При першому ж поліпшенні, дитину не варто вести в садок, в школу. Дочекайтеся повного одужання.

В інакшому випадку, якщо немає покращень, або ж навпаки, самопочуття гіршає, потрібно обов’язково звернутись до лікаря.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені педіатри, які займаються лікуванням діток з народження. 

Прийом педіатра у нашому медичному центрі – це високий рівень обслуговування і професіоналізму, чуйність та доброта лікаря, і гарний настрій Вашої дитини після візиту до нас.

Записатись на прийом можна за номером 068 752 52 52!

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