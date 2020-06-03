80 працівників Центру екстерної медичної допомоги у Тернополі відправили на самоізоляцію. Про це повідомив начальник управління охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

«В 11 працівників Центру екстерної медичної допомоги виявили Covid-19. З них – 5 диспетчерів. Але спочатку захворів водій. Тому зараз 80 працівників центру знаходяться на самоізоляції. Ми прогнозували, що така ситуація може бути, і були до неї готові. Адже працівники швидкої найчастіше контактують з пацієнтами, тому тут ймовірніть зараження дуже висока», – зазначив Володимир Богайчук.

В управлінні охорони здоров`я ОДА запевняють: це не вплине на роботу «швидкої», і на всі виклики і надалі будуть реагувати вчасно.

«Ми скоординували повністю роботу окремих бригад, диспетчерів, водіїв, фельдшерів, тому жителі області зможуть отримати медичну допомогу», – констатував Володимир Богайчук.