201 особа одужала та 88 підтверджень інфікування COVID-19 в області на 28 грудня
88 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 0
одужало – 201 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 356
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 33540 осіб;
одужало – 29579 осіб;
летальних випадків – 450 (2 випадки жителі інших областей);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9174 (7621 одужало, 103 летальних, 1450 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1755 (1546 одужало, 18 летальних, 191 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1556 (1421 одужало, 28 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1216 (1138 одужало, 18 летальних, 60 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1659 (1519 одужало, 26 летальних, 114 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1454 (1310 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 115 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1621 (1350 одужало, 20 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 740 (711 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);
– Козівський район – 998 (855 одужало, 7 летальних, 136 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1908 (1697 одужало, 29 летальних, 182 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 888 (804 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1156 (1090 одужало, 22 летальних, 44 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1362 (1180 одужало, 16 летальних, 166 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 457 (430 одужало, 3 летальних, 24 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1357 (1281 одужало, 29 летальних, 47 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2839 (2474 одужало, 35 летальних, 330 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2338 (2150 одужало, 33 летальних, 155 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1062 (1002 одужало, 20 летальних, 40 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (31 особа)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3
Борщівський район (6 осіб):
• с. Лосяч – 5
• с. Бурдяківці – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Броварі – 1
Гусятинський район (1 особа):
• смт Гримайлів – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Угриньківці – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Базаринці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 3
• с. Мшанець – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Ішків – 1
• с. Вікторівка – 1
• с. Козівка – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Башуки – 1
• с. Комарин – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (8 осіб):
• смт Коропець – 4
• с. Горожанка – 1
• с. Коржова – 3
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Рожиськ – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (10 осіб):
• смт Велика Березовиця – 5
• смт Великі Бірки – 1
• с. Байківці – 1
• с. Біла – 2
• с. Острів – 1
️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Улашківці – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Матвіївці – 3