201 особа одужала та 88 підтверджень інфікування COVID-19 в області на 28 грудня

88 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 0

одужало – 201 особа

проведено досліджень методом ПЛР – 356

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 33540 осіб;

одужало – 29579 осіб;

летальних випадків – 450 (2 випадки жителі інших областей);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 9174 (7621 одужало, 103 летальних, 1450 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1755 (1546 одужало, 18 летальних, 191 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1556 (1421 одужало, 28 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1216 (1138 одужало, 18 летальних, 60 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1659 (1519 одужало, 26 летальних, 114 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1454 (1310 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 115 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1621 (1350 одужало, 20 летальних, 251 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 740 (711 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);

– Козівський район – 998 (855 одужало, 7 летальних, 136 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1908 (1697 одужало, 29 летальних, 182 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 888 (804 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1156 (1090 одужало, 22 летальних, 44 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1362 (1180 одужало, 16 летальних, 166 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 457 (430 одужало, 3 летальних, 24 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1357 (1281 одужало, 29 летальних, 47 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2839 (2474 одужало, 35 летальних, 330 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2338 (2150 одужало, 33 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1062 (1002 одужало, 20 летальних, 40 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (31 особа)

Бережанський район (3 особи):

• м. Бережани – 3

Борщівський район (6 осіб):

• с. Лосяч – 5

• с. Бурдяківці – 1

Бучацький район (1 особа):

• с. Броварі – 1

Гусятинський район (1 особа):

• смт Гримайлів – 1

Заліщицький район (1 особа):

• с. Угриньківці – 1

Збаразький район (2 особи):

• с. Базаринці – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 3

• с. Мшанець – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Великий Ходачків – 1

• с. Ішків – 1

• с. Вікторівка – 1

• с. Козівка – 1

Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 1

• с. Башуки – 1

• с. Комарин – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (8 осіб):

• смт Коропець – 4

• с. Горожанка – 1

• с. Коржова – 3

Підволочиський район (5 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• с. Рожиськ – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Тернопільський район (10 осіб):

• смт Велика Березовиця – 5

• смт Великі Бірки – 1

• с. Байківці – 1

• с. Біла – 2

• с. Острів – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Улашківці – 1

Шумський район (3 особи): • с. Матвіївці – 3