21-річна пасія обікрала свого співмешканця

Понад дві тисячі гривень не дорахувався на своєму віртуальному рахунку 62-річний мешканець Ланівців. Чоловіка вирішила обдурити його ж співмешканка.

З заявою про крадіжку коштів до правоохоронців Лановецького відділення поліції звернувся сам потерпілий. Розповів, що з картки зникли гроші, а в крадіжці він запідозрив свою 21-річну пасію.

Правоохоронці підтвердили підозри потерпілого. Мешканка села Загірці вирішила скористатися довірою кавалера, бо ж той сам часто давав їй до рук банківську картку, щоб розраховуватися за покупки в крамниці. Тож добре знаючи пін-код, дівчина вирішила зробити собі подарунок за чужі гроші. В магазині побутової техніки зловмисниця придбала новенький мобільний за 2200 гривень. Сподівалася що чоловік не пам’ятатиме куди витратив усі гроші, однак тепер доведеться відповіси за скоєне.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Злодійка втратила довіру співмешканця та мобільний телефон.