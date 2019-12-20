17:08 | 20.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

22 грудня відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ: деталі

Irena 4 Views Прокоментуй!

У цю неділю 📅, 22 грудня, відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ.
Під час них обиратимуться:
🔷кандидати на посаду селищного голови;
🔷кандидати на посади депутатів селищної ради;

Отже, Великобірківська селищна виборча комісія Тернопільського району Тернопільської області перших виборів Великобірківського селищного голови
Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів на посаду селищного голови:
🔸Ковча Любомира Петровича;
🔸Мацелюха Романа Євгеновича;
🔸Мельника Миколу Юрійовича;
🔸Попка Віктора Анатолійовича.

Кандидатами на депутати селищної ради є:

с. Малий Ходачків 
(Малоходачківська сільська рада)

🔷Округ №18 (вул. І. Мазепи, вул. Кн. Василька, вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, вул. В. Великого, вул. Л. Українки, вул. Р. Шухевича, вул. Коновальця, вул. Загрицай):
Гуменюк Михайло Богданович – самовисунення,
Тихонюк Тетяна Ярославівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
Балабан Григорій Богданович (від «Української Галицької партії»).

🔷Округ №19 (вул. Незалежності, вул. О. Довбуша, вул. С. Наливайка, вул. Н. і Р. Лилик, вул. А. Шептицького, вул. Й. Сліпого, вул. Кн. Ольги, вул. М. Грушевського):
Попів Оксана Василівна – самовисунення,
Гасілін Олександр Миколайович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
Ілик Галина Омельянівна (від політичної партії «Голос»).

🔷Округ №20 (вул. Січових Стрільців, вул. Б. Хмельницького, вул. Кн. Острозького. вул. І. Пулюя, вул. Я. Стецька):
Гуменна Світлана Сергіївна – (від політичної партії «Голос»),
Дулібан Сергій Любомирович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
Бажовська Галина Михайлівна – самовисунення,
Боднарчук Роман Петрович – (від політичної партії «Слуга народу»).

🔷Округ №21 (вул. С. Крушельницької, вул. Д. Галицького, вул. Ст. Бандери, вул. Т. Шевченка, вул. І. Сірка, вул. Пруска, вул. Галицька):
Недошитко Степан Михайлович – самовисунення,
Дяків Вікторія Григорівна – самовисунення.

с. Константинівка  (Малоходачківська сільська рада)
🔷Округ №22 (вул. Д. Галицького, вул. Залізнична, вул. Ів. Франка, вул. Т. Шевченка):
Пиндус Олександр Іванович – самовисунення,
Лозінський Тарас Васильович – (від «Української Галицької партії»),
Назарко Ольга Григорівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»).

Дописую також інших двох кандидатів, які не є жителями с.Малий Ходачків чи с. Константинівка та обоє йдуть від політичної партії «Слуга народу».
Це – Середич Роман Валентинович (округ №19).
Ятчук Володимир Феофілович (округ №21).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *