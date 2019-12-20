22 грудня відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ: деталі

У цю неділю 📅, 22 грудня, відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ✅.

Під час них обиратимуться:

🔷кандидати на посаду селищного голови;

🔷кандидати на посади депутатів селищної ради;

Отже, Великобірківська селищна виборча комісія Тернопільського району Тернопільської області перших виборів Великобірківського селищного голови

Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 ✅кандидатів на посаду селищного голови:

🔸Ковча Любомира Петровича;

🔸Мацелюха Романа Євгеновича;

🔸Мельника Миколу Юрійовича;

🔸Попка Віктора Анатолійовича.

Кандидатами на депутати селищної ради є:

с. Малий Ходачків ↔

(Малоходачківська сільська рада)

🔷Округ №18 (вул. І. Мазепи, вул. Кн. Василька, вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, вул. В. Великого, вул. Л. Українки, вул. Р. Шухевича, вул. Коновальця, вул. Загрицай):

✅Гуменюк Михайло Богданович – самовисунення,

✅Тихонюк Тетяна Ярославівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),

Балабан Григорій Богданович (від «Української Галицької партії»).

🔷Округ №19 (вул. Незалежності, вул. О. Довбуша, вул. С. Наливайка, вул. Н. і Р. Лилик, вул. А. Шептицького, вул. Й. Сліпого, вул. Кн. Ольги, вул. М. Грушевського):

✅Попів Оксана Василівна – самовисунення,

✅Гасілін Олександр Миколайович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),

✅Ілик Галина Омельянівна (від політичної партії «Голос»).

🔷Округ №20 (вул. Січових Стрільців, вул. Б. Хмельницького, вул. Кн. Острозького. вул. І. Пулюя, вул. Я. Стецька):

✅Гуменна Світлана Сергіївна – (від політичної партії «Голос»),

✅Дулібан Сергій Любомирович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),

✅Бажовська Галина Михайлівна – самовисунення,

✅Боднарчук Роман Петрович – (від політичної партії «Слуга народу»).

🔷Округ №21 (вул. С. Крушельницької, вул. Д. Галицького, вул. Ст. Бандери, вул. Т. Шевченка, вул. І. Сірка, вул. Пруска, вул. Галицька):

✅Недошитко Степан Михайлович – самовисунення,

✅Дяків Вікторія Григорівна – самовисунення.

с. Константинівка ↔ (Малоходачківська сільська рада)

🔷Округ №22 (вул. Д. Галицького, вул. Залізнична, вул. Ів. Франка, вул. Т. Шевченка):

✅Пиндус Олександр Іванович – самовисунення,

✅Лозінський Тарас Васильович – (від «Української Галицької партії»),

✅Назарко Ольга Григорівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»).

Дописую також інших двох кандидатів, які не є жителями с.Малий Ходачків чи с. Константинівка та обоє йдуть від політичної партії «Слуга народу».

Це – Середич Роман Валентинович (округ №19).

Ятчук Володимир Феофілович (округ №21).