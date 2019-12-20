22 грудня відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ: деталі
У цю неділю 📅, 22 грудня, відбудуться перші місцеві вибори до Великобірківської ОТГ✅.
Під час них обиратимуться:
🔷кандидати на посаду селищного голови;
🔷кандидати на посади депутатів селищної ради;
Отже, Великобірківська селищна виборча комісія Тернопільського району Тернопільської області перших виборів Великобірківського селищного голови
Великобірківська селищна виборча комісія зареєструвала 4 ✅кандидатів на посаду селищного голови:
🔸Ковча Любомира Петровича;
🔸Мацелюха Романа Євгеновича;
🔸Мельника Миколу Юрійовича;
🔸Попка Віктора Анатолійовича.
Кандидатами на депутати селищної ради є:
с. Малий Ходачків ↔
(Малоходачківська сільська рада)
🔷Округ №18 (вул. І. Мазепи, вул. Кн. Василька, вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, вул. В. Великого, вул. Л. Українки, вул. Р. Шухевича, вул. Коновальця, вул. Загрицай):
✅Гуменюк Михайло Богданович – самовисунення,
✅Тихонюк Тетяна Ярославівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
Балабан Григорій Богданович (від «Української Галицької партії»).
🔷Округ №19 (вул. Незалежності, вул. О. Довбуша, вул. С. Наливайка, вул. Н. і Р. Лилик, вул. А. Шептицького, вул. Й. Сліпого, вул. Кн. Ольги, вул. М. Грушевського):
✅Попів Оксана Василівна – самовисунення,
✅Гасілін Олександр Миколайович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
✅Ілик Галина Омельянівна (від політичної партії «Голос»).
🔷Округ №20 (вул. Січових Стрільців, вул. Б. Хмельницького, вул. Кн. Острозького. вул. І. Пулюя, вул. Я. Стецька):
✅Гуменна Світлана Сергіївна – (від політичної партії «Голос»),
✅Дулібан Сергій Любомирович – (від політичної партії «ВО Батьківщина»),
✅Бажовська Галина Михайлівна – самовисунення,
✅Боднарчук Роман Петрович – (від політичної партії «Слуга народу»).
🔷Округ №21 (вул. С. Крушельницької, вул. Д. Галицького, вул. Ст. Бандери, вул. Т. Шевченка, вул. І. Сірка, вул. Пруска, вул. Галицька):
✅Недошитко Степан Михайлович – самовисунення,
✅Дяків Вікторія Григорівна – самовисунення.
с. Константинівка ↔ (Малоходачківська сільська рада)
🔷Округ №22 (вул. Д. Галицького, вул. Залізнична, вул. Ів. Франка, вул. Т. Шевченка):
✅Пиндус Олександр Іванович – самовисунення,
✅Лозінський Тарас Васильович – (від «Української Галицької партії»),
✅Назарко Ольга Григорівна – (від політичної партії «ВО Батьківщина»).
Дописую також інших двох кандидатів, які не є жителями с.Малий Ходачків чи с. Константинівка та обоє йдуть від політичної партії «Слуга народу».
Це – Середич Роман Валентинович (округ №19).
Ятчук Володимир Феофілович (округ №21).