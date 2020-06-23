23 червня: де на Тернопільщині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 23 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1744 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1595 випадків – дорослі, 149 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1079 осіб.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.



В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 341 (97 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 86 (66 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 26 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 70 (32 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 5 (4 одужало);

– Козівський район – 60 (25 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 421 (333 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 62 (19 одужало);

– Монастириський район – 195 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (6 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (16 одужало);

– Тернопільський район – 105 (27 одужало);

– Чортківський район – 70 (55 одужало);

– Шумський район – 195 (128 одужало, 7 летальних). За попередню добу:

✅видужало 3 особи.

✅проведено 295 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (3 особи) ⭕️Тернопільський район (7 осіб):

• с. Красівка – 2

• с. Дичків – 2

• с. Великий Глибочок – 3 ⭕️Козівський район (2 особи):

• с. Золота Слобода – 1

• с. Геленки – 1 ⭕️Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Нападівка – 2 ⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Бриків – 2