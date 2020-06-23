23 червня: де на Тернопільщині виявили нові випадки коронавірусу
Станом на 23 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1744 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1595 випадків – дорослі, 149 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1079 осіб.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 341 (97 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 86 (66 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 26 (17 одужало);
– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 70 (32 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 5 (4 одужало);
– Козівський район – 60 (25 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 421 (333 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 62 (19 одужало);
– Монастириський район – 195 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (6 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (16 одужало);
– Тернопільський район – 105 (27 одужало);
– Чортківський район – 70 (55 одужало);
– Шумський район – 195 (128 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 3 особи.
✅проведено 295 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (3 особи)
⭕️Тернопільський район (7 осіб):
• с. Красівка – 2
• с. Дичків – 2
• с. Великий Глибочок – 3
⭕️Козівський район (2 особи):
• с. Золота Слобода – 1
• с. Геленки – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Нападівка – 2
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Бриків – 2