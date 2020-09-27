27 вересня видужало 235 осіб, підтверджено 123 випадки зараження COVID-19 та 4 летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація
Станом на 27 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12980 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11986 випадків – дорослі, 994 випадки – діти), з них 157 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 6999 осіб
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3702 (1678 одужало, 33 летальних, 1991 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 677 (445 одужало, 8 летальних, 224 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 455 (166 одужало, 4 летальних , 285 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 669 (304 одужало, 15 летальних, 350 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 602 (396 одужало, 6 летальних , 200 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 574 (214 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 346 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 674 (324 одужало, 8 летальних, 342 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 340 (178 одужало, 162 продовжують хворіти);
– Козівський район – 359 (210 одужало, 2 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 817 (568 одужало, 14 летальних, 235 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 360 (218 одужало, 1 летальний, 141 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 527 (395 одужало, 9 летальних, 123 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 286 (174 одужало, 3 летальних, 109 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 110 (46 одужало, 3 летальних, 61 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 470 (288 одужало, 6 летальних, 176 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1062 (514 одужало, 8 летальних, 540 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 887 (581 одужало, 8 летальних , 298 продовжують хворіти);
– Шумський район – 409 (300 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 235 осіб;
проведено 969 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 123 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 4 летальних випадки – жінка 53 р. м. Тернопіль, чоловік 77 р. Тернопільський район с. Чернилів-Руський, чоловік 77 р. Заліщицький район с. Поділля, чоловік 76 р. Монастириський район сел. Коропець.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (23 особи)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 5
Борщівський район (14 осіб):
• с. Латківці – 1
• м. Борщів – 2
• с. Кудринці – 2
• с. Стрілківці – 4
• с. Бурдяківці – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Турильче – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
Заліщицький район (21 особа):
• м. Заліщики – 11
• с. Литячі – 1
• с. Попівці – 1
• с. Головчинці – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Поділля – 2
• смт Товсте – 1
• с. Кошилівці – 2
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Синява – 1
• с. Киданці – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Гаї – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Горинка – 1
• с. Білокриниця – 2
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (1 особа):
• с. Горішня Слобідка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Городниця – 1
Підгаєцький район (9 осіб):
• м. Підгайці – 6
• с. Угринів – 1
• с. Носів – 1
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (0 осіб)
Тернопільський район (16 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Петриків – 2
• с. Острів – 1
• с. Настасів – 3
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Домаморич – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Нагірянка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
Шумський район (0 осіб)