27 вересня видужало 235 осіб, підтверджено 123 випадки зараження COVID-19 та 4 летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація

Станом на 27 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12980 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11986 випадків – дорослі, 994 випадки – діти), з них 157 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 6999 осіб

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3702 (1678 одужало, 33 летальних, 1991 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 677 (445 одужало, 8 летальних, 224 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 455 (166 одужало, 4 летальних , 285 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 669 (304 одужало, 15 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 602 (396 одужало, 6 летальних , 200 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 574 (214 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 346 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 674 (324 одужало, 8 летальних, 342 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 340 (178 одужало, 162 продовжують хворіти);

– Козівський район – 359 (210 одужало, 2 летальних, 147 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 817 (568 одужало, 14 летальних, 235 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 360 (218 одужало, 1 летальний, 141 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 527 (395 одужало, 9 летальних, 123 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 286 (174 одужало, 3 летальних, 109 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 110 (46 одужало, 3 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 470 (288 одужало, 6 летальних, 176 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1062 (514 одужало, 8 летальних, 540 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 887 (581 одужало, 8 летальних , 298 продовжують хворіти);

– Шумський район – 409 (300 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 235 осіб;

проведено 969 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 123 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 4 летальних випадки – жінка 53 р. м. Тернопіль, чоловік 77 р. Тернопільський район с. Чернилів-Руський, чоловік 77 р. Заліщицький район с. Поділля, чоловік 76 р. Монастириський район сел. Коропець.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (23 особи)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 5

Борщівський район (14 осіб):

• с. Латківці – 1

• м. Борщів – 2

• с. Кудринці – 2

• с. Стрілківці – 4

• с. Бурдяківці – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Турильче – 1

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (1 особа):

• м. Хоростків – 1

Заліщицький район (21 особа):

• м. Заліщики – 11

• с. Литячі – 1

• с. Попівці – 1

• с. Головчинці – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Дорогичівка – 1

• с. Поділля – 2

• смт Товсте – 1

• с. Кошилівці – 2

Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 6

• с. Синява – 1

• с. Киданці – 1

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 2

• с. Конюхи – 1

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 6

• с. Гаї – 1

• м. Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Білокриниця – 2

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (1 особа):

• с. Горішня Слобідка – 1

Підволочиський район (1 особа):

• с. Городниця – 1

Підгаєцький район (9 осіб):

• м. Підгайці – 6

• с. Угринів – 1

• с. Носів – 1

• с. Гологоча – 1

Теребовлянський район (0 осіб)

Тернопільський район (16 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Малий Ходачків – 1

• с. Петриків – 2

• с. Острів – 1

• с. Настасів – 3

• с. Біла – 2

• с. Байківці – 1

• с. Підгородне – 2

• с. Чистилів – 1

• с. Домаморич – 1

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Нагірянка – 1

• с. Залісся – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

Шумський район (0 осіб)