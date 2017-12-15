«Надал, не служи мажорам», – відбулася чергова неспокійна сесія тернопільської міської ради

У Тернополі – чергова неспокійна сесія міської ради. Під її стінами вранці знову зібралось кілька сотень людей, кожен з яких мав свої питання до міського голови і депутатів. Зібралися й невідомі під керівництвом О.Сиротюка і нардепа М.Головка, які мали на меті не пустити до раду «зрадників», які не поділяли «цінностей» ВО «Свобода» і за це були виключені із партії. Тепер партійна верхівка вважає, що І.Сороколіт, І.Турський і Р.Навроцький мають скласти мандати, хоча на те нема жодних юридичних підстав – насамперед рішення ТВК.

Сьогодні «свободівці» за допомогою невідомих молодиків (на щастя, без камуфляжів) влаштували черговий фарс із блокуванням входу для «зрадників». Зважаючи на прецедент 30 листопада, коли до сесійної зали з боєм проривалися журналісти, депутати і представники громади, сьогодні двері не блокували, однак на підході до міської ради поставили не просто рамки, а людей з металошукачами, які ретельно перевіряли активістів на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про те, що у Тернополі жити стає веселіше, нагадували пікетувальники із плакатами «Надал, забери руки від ринку», «Надал, не служи мажорам». Такі меседжі свідчать про те, що «гарячих точок» у Тернополі стає все більше, а громаді з очей спадає полуда, пущена свого часу піарниками Надала.

Найболючішим питанням останніх тижнів була соціальна напруга навколо ситуації, що склалася із дітьми без тернопільської прописки. У випадку неукладення їхніми районними і сільськими радами угод про міжбюджетні трансферти із Тернопільською міською радою батьки платили б 1215 гривень за місяць перебування «немісцевих» дітей у садочку Тернополя і понад 1500 грн. за навчання у художній, музичній чи спортивній школі. Як неодноразово писав «Погляд», у Тернополі народився цілий рух із умовною назвою «Мами Тернопілля за справедливість». Питання виявилось проблемнішим, ніж думав собі Надал із депутатами, коли 24.02.2017 р. приймали п.4 рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг».

Сьогодні із батьків «нетернопільських» дітей частково зняли відповідальність, запевнивши, що урегулюють питання щодо укладання договорів із місцевими радами та громадами з компенсації витрат Тернополю до 1 квітня. Але відтермінування виконання рішення не означає його відміни. Проект В.Міська про відміну п.4 рішення ТМР № 7/14/19 депутати не підтримали, «за» проголосували тільки 12 депутатів фракцій БПП і Самопомочі. Проте мамам розслаблятися рано, досвід показує, що обіцянки голови ТМР і її депутатів треба ретельно контролювати.

Адріана Білецька