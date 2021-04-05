6 квітня на двох центральних вулицях Тернополя не буде електроенергії

Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя, а саме:

6 квітня з 09:00 до 12:00 год. за адресами: вул. Замкова, 5, 7, вул. Листопадова, 5.

6 квітня з 09:00 до 14:00 год. за адресами : вул. Кармелюка, вул. Березова.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

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