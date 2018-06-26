8 аварій та 2 травмованих – патрульні закликають тернопільських велосипедистів бути обережними

Традиційно, у літній період на дорогах зростає кількість водіїв двоколісних транспортних засобів. Відтак працівники управління патрульної поліції в Тернопільській області звертають основну увагу на недопущення ДТП за участі велосипедистів.

За три місяці на території обслуговування сталось 8 аварій за участі велосипедистів, у яких 2 осіб травмовано.

Варто наголосити, що недотримання норм елементарної поведінки на дорозі може призвести до шокуючи наслідків.

Тому Патрульна поліція Тернопільської області пропонує ознайомитися з деяким правилами:

– На велосипедах дозволяється їздити особам, які досягли 14-річного віку.

– Велосипед повинен бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду-червоного.

– Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

І найголовніше, не важливо яким транспортним засобом Ви керуєте, лише неухильне дотримання Правил дорожнього руху – запорука комфорту та безпеки на автодорогах.