9 червня у Тернополі прибиратимуть укриття

З метою покращення санітарного стану та безперешкодного доступу до найпростіших укриттів під час повітряних тривог 9 червня у Тернополі пройде загальноміська толока.

У заходах із впорядкування найпростіших укриттів візьмуть участь підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, торгівлі та громадського харчування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації, мешканці.

Запрошуємо небайдужих жителів громади долучитися до проведення робіт з благоустрою та покращення санітарного стану найпростіших укриттів (підвальних приміщень) у Тернопільській громаді.