У Чортківській громаді затримали чоловіка, який зберігав зброю

Факт незаконного зберігання боєприпасів інкримінують поліцейські жителю Чортківського району.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, про те, що місцевий мешканець незаконно володіє зброєю і боєприпасами. Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили в помешканні чоловіка гладкоствольну зброю та речовину, ззовні схожу на порох. Поліцейські встановили, що необхідних дозвільних документів на вказану зброю чоловік не мав.

57 бойових патронів калібру 5,45 мм., до нарізної вогнепальної зброї зберігала в помешканні мешканка одного з сіл Гусятинської селищної громади. Поліцейські вилучили усі небезпечні знахідки та передали на експертизу.

За виявленими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що навіть під час війни зброю, боєприпаси, вибухівку не можна зберігати без відповідної реєстрації. Таким особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. В той же час, згідно чинного законодавства особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.